Zafer en Sabiha Saçan waren nooit getrouwd als ze hadden geweten wat er op hun pad zou komen, maar nu kunnen ze niet zonder elkaar

Sabit veertien jaar, Eren twaalf en Atay drieëndertig. Drie zoons van Zafer en Sabiha, die binnen de Turkse gemeenschap Cemile wordt genoemd. Alle drie overlijden ze aan een nierziekte, te wijten aan de familieband van hun vader en moeder. ,,Ze wisten toen, begin jaren zestig, niks over genetica, anders waren ze nooit met elkaar getrouwd”, zegt hun zoon Erdinç (44), die hun levensverhaal vertaalt.

Drie kinderen afgeven, het is een peilloos verdriet. Maar ze verlaten zich op hun geloof. Zafer: ,,God geeft, God neemt.” Hij schuift de handen ineen. ,,Daardoor zijn mijn vrouw en ik nog meer naar elkaar toegegroeid.”

God, zo voelen ze, heeft hen nadien twee gezonde kinderen geschonken: Erdinç en dochter Senay, allebei docent. Bovendien zeven kleinkinderen. Dat is hun alles, daarom zijn ze nooit gerepatrieerd. Zafer: ,,Dat gebeurt pas als ik achterin het vliegtuig lig.”

Uitgehuwelijkt

Uithuwelijken, dat is in 1963 heel normaal in het dorpje Fakiusagi, Cappadocië, waar ze beiden zijn opgegroeid. Sabiha: ,,Zijn ouders hebben bij mijn ouders om mijn hand gevraagd. Nee, ik was er niet bij. Ik kreeg van mijn moeder te horen dat ik ging trouwen.”

Na hun huwelijk gaan ze wonen bij de ouders van Zafer, ook boeren. Het is een hard bestaan. Daar komt bij: Zafer is de oudste van vijf broers. Hij voelt zich verantwoordelijk voor hun toekomst. Om die er wat beter uit te laten zien, moet het bewerken van het land, waarop graan wordt verbouwd, worden ingeruild voor een tractor. Daar is echter geen geld voor. Van dorpelingen die terugkeren voor een vakantie hoort hij dat Michelin in Clermont-Ferrand nog medewerkers zoekt. ,,Ik ben er op 11 september 1967 naartoe gegaan, werd aangenomen. Ik zou er twee jaar blijven, daarna terugkeren.”

Niet gelukkig

Het loopt helemaal anders. ,,Op een dag deelde een man stiekem in ons pension kaartjes uit. Een aluminiumfabriek in Utrecht zocht personeel, de verdiensten waren een stuk beter.” Zafer werkt er een paar maanden, is niet gelukkig. Het is heel zwaar.

Als hij hoort dat Michelin ook in Den Bosch een fabriek heeft, neemt hij de trein. ,,Binnen een uur had ik een baan.” Hij in de provinciehoofdstad, zij blijft achter in hun geboortedorp. Moeilijk? Soms, zegt Sabiha. ,,Maar je weet waar je voor doet.” Zafer: ,,Het moeilijkste van de zomervakantie was weer vertrekken uit Turkije.”

In 1978 komt het gezin over naar Den Bosch. Zafer is kostwinner, Sabiha doet het huishouden – ,,Achteraf had ik ook graag willen werken” - heeft zorg over de kinderen. Natuurlijk, ze heeft het economisch beter. ,,Maar ik had heimwee.” Als balsem voor haar ziel schrijft Erdinç - zijn moeder is analfabeet - vele brieven naar een tante.

Zafer blijft Michelin trouw. Andere banden onder de auto? Alleen die van Bibendum, de mascotte van Michelin. ,,Het voelde alsof de fabriek van mezelf was. Daar kon ook de ellende van thuis met onze zieke kinderen even vergeten.”

Hij is een hele goede medewerker, werkt zich op tot voorman. Soms staan er landgenoten aan de poort om een baan te bemachtigen. Lachend: ,,Vertelden ze dat ik hen had aangeprezen. Als ze werden aangenomen, kreeg ik honderd gulden. Ik kende ze niet eens.”

Goed geregeld

In 1995 vindt Michelin het niet meer rendabel om de fabriek open te houden. Hij krijgt zijn ontslag. ,,Alles was heel netjes geregeld, daar ben ik dankbaar voor.” Dat woord valt ook als het over Nederland gaat. ,,Alles is hier zó goed geregeld. Met de zorg, toen voor onze kinderen. En nu voor ons.” De gezondheid laat wat te wensen over.

Hij solliciteert, wordt nergens meer aangenomen. Moet zijn leven een ander invulling geven. En dat wordt een moestuin, halen ze samen weer een beetje het leven van destijds – werken op het land – naar voren. Nu, op leeftijd, wordt dat allemaal wat lastiger.

Door de jaren heen zijn mijn ouders verknocht geraakt aan elkaar, zegt Erdinç. ,,Ze kunnen niet zonder elkaar, ze houden van elkaar.” Zijn vader zegt het net was poëtischer. ,,Die zestig jaar zijn voorbijgegaan als slapen onder een boom.”

