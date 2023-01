Zestig jaar vol liefde en mooie verhalen

Gelukkig getrouwd Reislustig diamanten paar kan niet zonder elkaar: ‘Ik houd zoveel van jou dat het af en toe zeer doet’

Wim en Diny Schmitz - Smits zijn deze maand zestig jaar getrouwd. Toen het reislustige bruidspaar elkaar voor het eerst op de kermis in Waspik ontmoette, was het liefde op het eerste gezicht. ‘Wim zegt altijd tegen me: je bent alles voor mij.’

13 april