Ziekte van Crohn als inspiratie voor kookboek

Het was januari 2019 toen ik te horen kreeg dat ik de chronische darmziekte Crohn heb. Tot op de dag van vandaag heeft deze ziekte veel impact op mijn leven, voornamelijk vanwege de vermoeidheid. Maar in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, heb ik mijn passie gebruikt om deze ziekte een plek in mijn leven te geven. Ik maakte mijn eigen kookboek: Kayleigh Kookt. Ik ben 27 jaar en woon samen met mijn vriend Lars en labradoodle Moos in Heeswijk-Dinther.

Oom Wim

Mijn passie voor koken is ontstaan toen ik 12 jaar was. In de weekenden kookte ik vaak samen met mijn oom Wim. We bekeken recepten, deden boodschappen en begonnen met koken. Dit vonden wij erg gezellig en ontspannend: van het schoonmaken, snijden, marineren en bereiden van de ingrediënten tot aan het opruimen. Naast koken ligt mijn interesse ook bij de invloed van voeding op het lichaam.

Buikpijn

Ik zie koken als pure ontspanning, maar ook als uitlaatklep. Sinds mijn darmen ziek zijn, verdraag ik niet alle etenswaren meer. Zo krijg ik bijvoorbeeld buikpijn van gluten en koemelk. In mijn ontdekkingstocht naar een passend voedingspatroon werd ik ondersteund door orthomoleculair therapeute Ellen. Wij ontmoetten elkaar via Instagram. Sinds twee jaar deel ik gerechten via haar Instagram:instagram.com/kayleigh.kookt met als missie om anderen te inspireren met voedzame gerechten zonder pakjes en zakjes. Ik besloot om via Albelli een eigen kookboek te maken met voedzame gluten- en koemelkvrije recepten.

Groenten als basis

Toen ik zelf met deze zoektocht begon, dacht ik dat ik alleen maar ‘kant-en-klare’ glutenvrije producten kon eten. Naarmate ik mezelf verdiepte in voeding en ging experimenteren in de keuken ontdekte ik dat er veel meer mogelijk was. Ik eet ongeveer 500/600 gram groenten per dag, dus ongeveer 250 gram bij de lunch én tijdens het avondeten. Groenten zijn een stuk voedzamer (vanwege de vitamines, vezels en antioxidanten) dan bijvoorbeeld een glutenvrije boterham. In dit kookboek staan lunch- en dinerrecepten. De basis is altijd groente.