Aangeslagen Jasper Cillessen doet na training geen interviews: ‘Voor hem een hele bittere pil’

Panenka | ‘Davy Klaassen die Ramalho bijt, dat is veel gekker dan de capriolen van Luis Suárez’

In een nieuwe aflevering van Panenka kijkt Hidde van Warmerdam met Sjoerd Mossou terug op een bewogen voetbalweekend. De onderwerpen: de teloorgang van Ajax, de opgefokte sfeer in de Johan Cruijff Arena, wat zou Louis van Gaal hebben gedacht na Ajax-PSV, ‘doggate’ in Groningen en DJ Panic in de Kuip. Bekijk de aflevering hier.

7 november