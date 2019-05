Aanhang FC Den Bosch ‘best of the rest’ in uitsupporters-klassement

VIDEO Frustratie bij Peters na wissel in grootste wedstrijd van zijn leven: ‘Zag het absoluut niet aankomen’

5 mei Je moest afgelopen week goed je best doen om Jordens Peters níét in het nieuws voorbij te zien komen. De verdediger, 32 lentes jong en man van de club, was hot in aanloop naar de grootste wedstrijd van zijn leven. ,,De grootste, maar het is niet de mooiste geworden. Dan had je moeten winnen.”