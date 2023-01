Aanklager wil Oussama Tannane drie wedstrijden aan de kant hebben

Tiental NEC houdt Vitesse op gelijkspel na vroege rode kaart Oussama Tannane: ‘Domme actie’

De Gelderse derby tussen Vitesse en NEC is in GelreDome in een teleurstellend 0-0-gelijkspel geëindigd. De Nijmeegse club speelde al vroeg in de wedstrijd met tien man door een rode kaart van uitgerekend oud-Vitesse-speler Oussama Tannane.

15 januari