Aanvoerder Ajax in ‘Mistwedstrijd’ op 80-jarige leeftijd overleden

Voetbal­sters Heerenveen volgend seizoen tóch in de eredivisie

13:03 De voetbalsters van sc Heerenveen komen volgend seizoen toch uit in de eredivisie. Vorige week vrijdag werd nog gemeld dat de verantwoordelijke stichting er geen heil meer in ziet om het vrouwenvoetbal in Heerenveen met minimale middelen overeind te houden.