Aanvoerder Dumfries kritisch: ‘Tegendoelpunt onbegrijpelijk, moet beter’

SamenvattingPSV sleepte tegen Vitesse (3-1) in de slotfase de zege uit het vuur door treffers van invallers Donyell Malen en Mario Götze. Aanvoerder Denzel Dumfries was opgelucht na de benauwde zege, maar was ook kritisch, vooral hoe de tegentreffer viel. ,,Dat soort dingen moeten beter. Als team moeten we dat beter doen, ik wijst geen individuen aan.”

Al na vier minuten scoorde Armano Broja de openingstreffer in Eindhoven. De aanvaller kon vrij binnen schieten na een lage voorzet vanaf rechts. ,,Dat is een terugkomend verhaal”, kijkt Dumfries terug. ,,Onbegrijpelijk, dat moeten we echt beter doen.”

Dumfries baalt dat het zijn ploeg weer gebeurde. ,,We zijn daar kritisch op geweest, maar dat moeten we gewoon beter verdedigen. Het is aan ons om dat op te pakken, want het is zonde.”



De aanvoerder was blij dat de drie punten toch in Eindhoven bleven. ,,Donyell (Malen, red.) komt er fantastisch in, Mario (Götze, red.) ook. Zo zie je dat iedereen belangrijk is voor de ploeg”



PSV begon de wedstrijd met zes wijzigingen ten opzichte van het doordeweekse duel in de Europa League tegen Olympiakos. ,,We moeten gewoon kijken naar wanneer je spelers rust geeft. Op een gegeven moment moet je slim zijn en spelers rust geven.

Bazoer: ‘Ik ben teleurgesteld’

Riechedly Bazoer zei dat Vitesse een enorme kans op een overwinning op PSV had laten liggen. De verdediger vond dat zijn elftal voor rust afstand had moeten nemen. ,,Ik ben teleurgesteld, natuurlijk. De eerste helft hebben we een hoog niveau gehaald. We hadden alleen vaker moeten scoren”, aldus de centrale verdediger van de Arnhemmers.



Vitesse leidde bij rust met 1-0 door een doelpunt van Armando Broja. ,,We hadden met vier doelpunten verschil voor moeten staan”, vond Bazoer. ,,Je weet dat PSV gaat wisselen en goede spelers in kan brengen.”

Volledig scherm Bazoer. © Pro Shots

Trainer Thomas Letsch leed met zijn elftal de derde nederlaag op rij in de competitie. ,,We moesten na de laatste duels een reactie laten zien. Dat we een goed team hebben en goed kunnen presteren” zei hij. ,,Dat hebben we wel gedaan. We hadden met 2-0 of 3-0 voor kunnen komen. PSV is een elftal met heel veel kwaliteit. Zij hebben spelers die altijd de voetballende oplossing vinden. Maar hier kunnen we wel weer mee vooruit.”

Volledig scherm Vitesse-trainer Letsch. © ANP