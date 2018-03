Aanvoerder: Strootman, Van Dijk, Wijnaldum of toch De Vrij?

Virgil van Dijk, de duurste Nederlandse voetballer aller tijden, is één van de kandidaten voor het aanvoerderschap van het Nederlands elftal. Dat bevestigde Koeman, die aangaf niet snel voor een keeper of spits te willen kiezen.



Van de onderstaande spelers in de poll droeg Strootman (14 keer) het vaakst de band. Daarna volgt De Vrij (2). Wijnaldum en Van Dijk waren niet eerder aanvoerder bij Oranje.