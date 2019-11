Aanvoerders en trainers eredivisie willen terughoudende VAR

Door Daniël Dwarswaard



In Engeland zijn ze wel zo’n beetje klaar met de videoscheidsrechter in het voetbal, die er sinds dit seizoen meekijkt tijdens alle wedstrijden in de Premier League. De afkeer is vrij unaniem: spelers, trainers, fans vooral. Op de tribunes klinken zelfs heuse anti-VAR-spreekkoren. Simpelweg omdat de Engelsen vinden dat de aard van hun spel wordt aangetast. En ook hier in Nederland, waar de VAR aan zijn tweede seizoen bezig is in de eredivisie, gaat er zelden een weekend voorbij waarin het niet over hem gaat.