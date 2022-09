Aanvoerdersband nieuwe prikkel voor Feyenoorder Orkun Kökçü: ‘Het maakt mij ontzettend trots’

Met video Feyenoord spoelt La­zio-ka­ter weg met simpele zege in stadsderby tegen Sparta

Feyenoord heeft zich in de stadsderby tegen Sparta goed hersteld van de Europese nederlaag in Rome tegen Lazio (4-2). In de Kuip werd het 3-0 met als uitblinker Javairô Dilrosun, die verrassend als aanvallende middenvelder stond opgesteld.

12 september