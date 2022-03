AD-voetbalpodcast | ‘Opvolger van Overmars laat nog wel even op zich wachten’

De eerste halve finale van de KNVB beker staat vanavond op het programma: Go Ahead Eagles-PSV. En de Eindhovenaren zijn dit weekend gewaarschuwd. ,,Er schuilt een reuzendoder in Eagles”, constateert Johan Inan in een nieuwe AD-voetbalpodcast. Samen met presentator Etienne Verhoeff neemt hij dat duel en het nieuws bij Ajax door.

Afgelopen weekend verslikte de koploper van de eredivisie zich in Deventer. Waar moet PSV op letten vanavond volgens Inan? ,,PSV moet zich niet vergissen in de Adelaarshorst. In dat stadion kan een bijzondere sfeer ontstaan. Je wordt bijna teruggeduwd of teruggeschreeuwd. Daar moet je je als tegenstander niets van aantrekken. Van Wonderen heeft er natuurlijk wel een hecht geheel van gemaakt. Als PSV wil winnen, moet het de eerste goal maken.”

Ajax behoort bij de grootverdieners in Europa als het gaat om de eigen jeugd. Dat blijkt uit onderzoek van CIES Football Observatory. Sinds 2015 leverde het de bankrekening van de Amsterdammers 283 miljoen euro op. ,,De kloof tussen Ajax 1 en de beloften is wel te groot geworden. Er zijn wel talenten, ze dienen ze zich wel aan. Maar de criteria voor Ajax 1 zijn hoger geworden. Mede door de kwaliteiten van die selectie. Opvallend is wel dat er al jaren niet echt aanvallende talenten doorstromen bij Ajax. Dan is het niet gek als je Neres of Antony haalt uit Brazilië.”

Lastige opgave

En zonder TD staat Ajax voor een lastige opgave voor het nieuwe seizoen. ,,Een rechtsback en een linksback zal Ajax moeten gaan halen met het vertrek van Tagliafico en Mazraoui. Op het middenveld gaat Gravenberch waarschijnlijk vertrekken. Daar moet ook een vervanger voor worden gehaald. Dan is er nog het dossier Bergwijn. Al met al kom je op vier tot vijf aankopen uit. Dat is meer dan afgelopen jaar.”

Op de vraag wie dat moet doen gaat Inan verder in tijdens de AD Voetbalpodcast. Cruijff? Beluister de podcast nu via AD.nl, de app van het AD of jouw favoriete podcastplatform.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media