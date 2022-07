Adam Maher verruilt FC Utrecht voor Saoedi-Arabië

Manchester United hoopt op 'vaardige' Lisandro Martínez: ‘Voor trainers een lekkere speler om mee te werken’

Lisandro Martínez (24) verpieterde begin vorig jaar nog op de bank bij Ajax. Een overstap naar Manchester United is nu in de maak en dat voor een miljoen of vijftig. Is de voetballende stopper uit Argentinië dat waard? ,,Ik ben wel fan van hem”, geeft United-icoon Jaap Stam vast zijn zegen.

8 juli