Aderlating voor Jong Oranje: veelbesproken Noa Lang niet naar EK

Lang (Club Brugge) en Zeefuik (Hertha BSC) zijn volgens de KNVB niet wedstrijdfit. Reis heeft op 27 en 30 mei nog clubverplichtingen met VfL Osnabrück in de play-offs om promotie en degradatie. Nederland treft op 31 mei in het Hongaarse Boedapest Frankrijk in de kwartfinales.

Bondscoach Erwin van de Looi heeft Kaj Sierhuis (Stade de Reims) en Mats Knoester (Heracles Almelo) als vervangers opgeroepen. Hij start de voorbereiding nu met 22 spelers. Mocht Jong Oranje de leeftijdsgenoten van Frankrijk verslaan dan wacht op 3 juni een halve finale tegen Denemarken of Duitsland in het Hongaarse Székesfehérvár. De EK-finale is op 6 juni in de Sloveense hoofdstad Ljubljana.

Volledig scherm Erwin van de Looi. © Pro Shots / Paul Meima

Met name het wegvallen van Lang is een forse tegenvaller voor Van de Looi. De aanvaller beleefde een uitstekend seizoen bij Club Brugge waarmee hij kampioen van België werd. De oud-Ajacied maakt kans om maandagavond gekozen te worden tot voetballer van het jaar in de Belgische Jupiler Pro League. Club Brugge meldde zaterdag dat Lang kampt met een lichte blessure waardoor hij het duel met Racing Genk moest laten lopen. Volgens Voetbal International is er echter sprake van een ernstige blessure aan de hamstring.

Vorige week kwam Lang in opspraak door een liedje dat hij zong na het binnenhalen van de Belgische titel met Club Brugge. Samen met feestende supporters van Brugge zong Lang ‘nog liever dood dan Sporting-Jood’, een verwijzing naar de fans van concurrent Anderlecht. Lang bood daar al zijn excuses voor aan, maar de Belgische bond begon wel een onderzoek naar het incident.