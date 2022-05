ADO Den Haag beslist beladen tweestrijd met NAC Breda en blijft in de race voor promotie

ADO Den Haag mag blijven hopen op promotie naar de eredivisie. In de eerste ronde van de play-offs versloeg de ploeg van trainer Giovanni Franken NAC vrij eenvoudig. Na de tumultueuze 1-2 zege in Breda van afgelopen dinsdag, won ADO in Den Haag met dezelfde cijfers.

Enerverend werd het binnen de lijnen nauwelijks. ADO en NAC modderden in het Cars Jeans Stadion maar wat aan. In het nerveuze, slordige duel was het de ploeg uit Breda die móést aandringen. Maar echt uitgespeelde mogelijkheden leverden hun aanvalspogingen niet op. Wel raakte Mario Bilate na ruim een kwartier spelen de lat. Verder kon de thuisploeg bij doelpogingen van de ploeg uit Breda altijd rekenen op Hugo Wentges, de beste man aan Haagse zijde. De 20-jarige keeper maakte een dag nadat hij te horen had gekregen dat hij bij de voorselectie van Jong Oranje zit een zekere indruk.

En ADO had zijn betrouwbaarheid nodig. Want waar de Haagse ploeg de wedstrijd al moest beginnen zonder twee sterkhouders, kreeg het ook tijdens het duel nog twee dompers te verwerken. De Braziliaanse aanvaller Felipe Pires, die zeker bij afwezigheid van topscorer Thomas Verheydt en spelmaker Ricardo Kishna een belangrijke rol moest spelen in de Haagse aanval, viel vlak voor de rust met een ogenschijnlijk zware blessure uit. En even na de rust moest routinier Daryl Janmaat zich óók nog geblesseerd laten vervangen. In de slotfase kwam ook Jamal Amofa nog in de ziekenboeg terecht. Maar toen dat gebeurde, was ADO al zeker van de zege.

Volledig scherm Nick Olij kan de eigen inzet van Dion Malone niet keren. © Pro Shots / Wouter Dill

Want ook zonder Verheydt, Kishna, Pires en Janmaat bleef ADO vrij makkelijk overeind. De Haagse ploeg kwam nog even goed weg toen een voorzet van Ezechiel Banzuzi op de lat zeilde, maar in het laatste kwartier van de wedstrijd maakte ADO aan alle spanning een einde. Twee counters gooiden de wedstrijd binnen vijf minuten in het slot. De openingstreffer kwam met flink wat geluk tot stand. Een voorzet van Amar Catic werd door voormalig ADO-speler Dion Malone in zijn eigen doel gegleden. Via een beter uitgespeelde tegenaanval maakte Dhoraso Moreo Klas drie minuten later meteen de 0-2.

Dat Banzuzi in de blessuretijd nog 2-1 maakte, deed er daarom niet meer toe. Maar dat kon over de fysieke problemen bij een aantal sterkhouders niet gezegd worden. Verheydt zal er komende dinsdag tegen FC Eindhoven vermoedelijk wel bij zijn, maar of Kishna, Pires, Janmaat en Amofa de tweede ronde van de nacompetitie óók halen, is nog maar zeer de vraag.

Nick Olij

Voor NAC volgde na de wedstrijd nog meer slecht nieuws. Doelman Nick Olij was duidelijk op de vraag of hij volgend seizoen nog bij de Brabanders zou spelen. ,,Dat denk ik niet", reageerde hij bij ESPN. ,,Ik denk dat ik bepaalde kwaliteiten heb en ik wil uit de eerste divisie.”

ADO degradeerde een jaar geleden uit de Eredivisie. De club werd dit seizoen vierde in de eerste divisie. NAC eindigde in het reguliere seizoen als achtste.

