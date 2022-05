ADO Den Haag diep door het stof: ‘Het is te gênant voor woorden’

Finale play-offs Excelsior promoveert naar eredivisie na krankzin­nig duel bij ADO Den Haag

Excelsior keert na drie seizoenen terug in de eredivisie. De ploeg van Marinus Dijkhuizen voltooide een onwerkelijke wederopstanding in een kolkend Den Haag. Na een krankzinnig en zinderend voetbalgevecht knokten de Rotterdammers zich via strafschoppen naar een overwinning.

29 mei