ADO Den Haag is definitief gered, rechter geeft goedkeuring voor akkoord met schuldeisers

Het onderhandse akkoord waarmee ADO Den Haag sinds afgelopen lente heeft geprobeerd faillissement af te wenden, is goedgekeurd door de rechter. De vele schuldeisers van de Haagse club krijgen nog een klein gedeelte terug van het geld dat ze nog van ADO te goed kregen. Met het totaal bedrag van 1,2 tot 1,5 miljoen euro waren de crediteuren zelf akkoord gegaan via de Wet Homologeen Onderhands Akkoord en nu heeft de rechter daar ook goedkeuring voor gegeven. In het akkoord is ook opgenomen dat de Chinese grootaandeelhouder United Vansen al haar aandelen is kwijtgeraakt.

Lees ook PREMIUM Drie vragen en antwoorden over de overname van ADO Den Haag

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dat betekent ook dat de club met een nieuwe eigenaar verdergaat en de overnamesoap eindelijk is afgerond. Rondom die eigenaar is er overigens nog wat veranderd. Dat zou Globalon Football Holdings worden, de Spaanse tak van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Bolt Football Holdings. Maar die nieuwe Spaans-Amerikaanse eigenaar was een consortium van dusdanig veel verschillende investeerders dat de licentiecommissie van de KNVB te veel tijd nodig zou hebben om die allemaal individueel te toetsen.

Om de overname toch op tijd rond te krijgen, heeft de grootste geldschieter van het consortium, de Amerikaan David Blitzer, daarom maar besloten om ADO zelf over te nemen. Onder de nieuwe naam Bolt ADO Den Haag Holding LLC is Blitzer, uitvoerend partner bij The Blackstone Group, een investeringsmaatschappij met een beleggingsvermogen van miljarden, dus de nieuwe eigenaar van ADO.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: