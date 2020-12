ADO Den Haag op jacht naar zege in degradatiekraker tegen hekkensluiter Emmen

De Boer hoopt snel op Tur­kije-uit: Misschien dan nog steeds geen toeschou­wers

7 december Bondscoach Frank de Boer is redelijk tevreden over de loting voor het kwalificatietoernooi van het WK 2022 die het Nederlands elftal heeft gekoppeld aan Turkije, Noorwegen, Montenegro, Letland en Gibraltar. ,,Het is geen poule des doods”, zei hij. ,,Er is ook geen poule des doods. In elke poule is het groepshoofd in mijn ogen favoriet.”