ADO Den Haag verwacht fikse boete: ‘Dat is vervelend, maar de imagoschade is nog vervelender’

ADO gaat mogelijk ook nog in gesprek met trainer Giovanni Franken. Hij leek tijdens de wedstrijd een verbale confrontatie met mensen op de tribune te hebben. ,,Wat er precies is gebeurd weet ik nog niet”, zegt Reijntjes. ,,Franken is drie maanden geleden voor de groep gezet en doet het goed. Dan is het 3-0, ben je er bijna en wordt het toch nog 3-3. Daar zal in zijn hoofd wat gebeurd zijn. Ik ken hem, hij is een goede vent, hij is niet agressief, maar dat moet hij niet doen. Ga niet mee in de gekte van supporters.”