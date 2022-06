ADO en Giovanni Franken gaan met elkaar door: trainer krijgt beloften onder zijn hoede

Al snel na de aanstelling van de nieuwe hoofdtrainer Dirk Kuyt werd duidelijk dat er in de technische staf van het eerste elftal geen plek voor Franken was, maar dat de club en de trainer wel met elkaar door wilden. Dat Franken de nieuwe hoofdtrainer van ADO zou worden, was al langer uitgesloten. De Rotterdammer beschikt niet over de juiste papieren en kreeg in de slotfase van de competitie al dispensatie van de KNVB om bij ADO voor de groep te staan.