ADO haalt na Janmaat ook Vejinovic terug naar de eredivisie

Door Marijn Abbenhuijs



Vejinovic zat zonder club nadat zijn contract bij het Poolse Arka Gdynia afgelopen zomer afliep. De in Nederland geboren voetballer met Servische roots speelde eerder voor AZ, Heracles Almelo, Vitesse en Feyenoord. ,, Deze stap voelt voor mij hartstikke goed. Ik kreeg meteen een warm en fijn gevoel bij de club en het project waar ze mee bezig zijn. Er heerst positieve energie bij de club en daar wil ik graag onderdeel van zijn. Ik heb veel wedstrijden gezien en geloof in de potentie van de selectie”, zegt Vejinović via de officiële kanalen van de club.



Ook Martin Jol, hoofd van het technisch hart van ADO, is blij met zijn komst. ,, Het is belangrijk dat we na Daryl Janmaat nu ook op het middenveld een ervaren verbindingsspeler aan onze jonge selectie kunnen toevoegen. Marko is een speler die wij eigenlijk al voor het seizoen wilden hebben, maar destijds onhaalbaar was. Gebleken is echter dat de aanhouder wint en daarom zijn wij bij de club opgetogen dat Marko zo positief in ons verhaal staat. We heten Marko van harte welkom en hopen dat hij het elftal kan helpen met zijn ervaring en voetballende kwaliteiten.”