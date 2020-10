ADO heeft 19-voudig international binnen: ‘Hulk’ tekent voor één jaar

Het afgelopen seizoen speelde Karelis voor FC Brentford. Eerder speelde Karelis voor onder meer Amkar Perm, Panathinaikos, KRC Genk en PAOK Saloniki. Mede door blessures kwam hij de afgelopen twee seizoenen niet verder dan negen wedstrijden in totaal.



,,Ik ben zeer blij met mijn overstap naar ADO Den Haag en kijk er echt naar uit om te trainen en wedstrijden te spelen met mijn nieuwe teamgenoten. Ik wil de club bedanken voor de mogelijkheid om in de eredivisie te voetballen en wil de ploeg helpen met het bereiken van haar doelen. Ik ben een speler die ervan houdt om hard te werken en wil daarmee mijn teamgenoten inspireren om ook alles te geven voor de winst”, laat de Griek weten.



Technisch directeur Martin Jol is ook blij met de komst van de nieuwe spits. ,,Wij zijn heel tevreden dat wij een spits als Nikos hebben kunnen aantrekken. Hij is een speler die een reputatie van een echte Griekse strijder heeft opgebouwd. Een spits die alles geeft om te winnen en daarom ook weleens liefkozend Hulk genoemd wordt. We zijn realistisch genoeg om te beseffen dat Nikos zonder zijn blessures in de afgelopen seizoenen waarschijnlijk niet naar ADO Den Haag gekomen was, maar weten dat Nikos in Den Haag maar wat graag wil laten zien dat hij weer op zijn oude niveau kan komen. Wij geven hem graag de kans om dat te bereiken.”