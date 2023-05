ADO heeft topfuncties eindelijk bekleed: Natascha van Grinsven en Joris Mathijsen komen naar Den Haag

Al maanden gonst het van de geruchten over wie in Den Haag volgend seizoen de cruciale posities vervullen. Eigenaar Bolt nam voor de zoektocht ruim de tijd, iets wat hen door zowel mensen binnen als buiten de club werd verweten. Het zorgde voor onrust en onduidelijkheid binnen ADO, waar niemand wist waar hij aan toe was. Aan de onzekerheid is nu dus een einde gekomen. De Haagse club hoopt de algemeen directeur en technisch directeur snel te kunnen presenteren.

Opvolger Reijntjes

Natascha van Grinsven gaat die eerstgenoemde functie bij ADO vervullen. De commercieel directeur van Telstar is daarmee opvolger van de per 1 juli vertrekkende Edwin Reijntjes. Eerder sprak Bolt met meerdere kandidaten en leek Marcus Keane de nieuwe algemeen directeur te worden. De Nederlandse Amerikaan sprak maanden geleden al voor het eerst met ADO en voerde volgens betrokkenen ‘goede gesprekken’. Maar achter de schermen had eigenaar Bolt nog een ander plan.

Dat plan was Van Grinsven, die geen onbekende in de sport- en voetbalwereld is. Ze werkte als gymleraar, bij de KNVB en verichtte namens een bedrijf marketingwerkzaamheden voor PSV en Feyenoord. Sinds 2018 werkte ze bij Telstar. Daar was Van Grinsven eerst commercieel manager en werd ze later de eerste vrouwelijke commercieel directeur van een Nederlandse profclub ooit.

Mathijsen technisch directeur

ADO en eigenaar Bolt hebben daarnaast in Joris Mathijsen de nieuwe technisch directeur gevonden. De zoektocht naar een nieuwe technische man werd opgestart na het plotselinge vertrek van technisch manager Daryl Janmaat in november vorig jaar, nadat hij zich aan zijn lot overgelaten voelde en slechts minimale inbreng had in de keuzes op transfergebied van ADO. Men kwam uit bij Feyenoord-hoofdscout Mark Ruijl uit en wilde hem dolgraag inlijven, maar die gaf recent aan te hebben bedankt voor de job in Den Haag.

Volledig scherm Joris Mathijsen (rechts) in actie tijdens de WK-finale van 2010. © AFP

Bolt schakelde zoals bekend door naar Mathijsen, die dus daadwerkelijk naar Den Haag komt. De Goirlenaar, die in 2010 met het Nederlands elftal de WK-finale tegen Spanje (0-1 verlies) speelde, werd in juni 2016 aangesteld als technisch manager bij Willem II. Een jaar later werd de ex-verdediger (die ook nog voor AZ, HSV, Málaga, Feyenoord én Oranje actief was) gepromoveerd tot technisch directeur. Op 8 maart 2022 (een paar weken voor het einde van het seizoen waarin Willem II zou degraderen) werd Mathijsen op non-actief gesteld.

Kramer stapt op

Opvallend is verder dat Lorien Kramer per direct vertrekt uit de raad van commissarissen bij de Haagse club. Kramer maakte namens moedervereniging HFC ADO Den Haag deel uit van de rvc, maar zou nadat ze zaterdag hoorde van de komst van Van Grinsven en Mathijsen hebben besloten te vertrekken. Dat zou volgens bronnen niet te maken hebben met hun komst op zich, maar wel met de slechts minimale invloed die de rvc in de besluitvorming van eigenaar Bolt speelt.

Dat betekent dat ADO dus ook op zoek moet naar een nieuw derde lid van de rvc, waarin verder Johannes Ruppert en voorzitter Sander Schouten zitten. De zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer, een job waarvoor de namen van Fred Grim, Danny Buijs en Giovanni Franken klinken, is daarnaast ook nog in volle gang. De Haagse club en Bolt hopen ook op dat vlak snel duidelijkheid te kunnen verschaffen.

