ADO stelt met oud-scheidsrechter Pieter Vink nieuwe chef veiligheid aan

Om het ontslag van Westerwoudt was binnen en buiten de Haagse club veel te doen. Intern zorgde de beslissing van eigenaar Bolt voor de nodige verbazing, extern waren er zorgen over hoe nu verder met de veiligheidssituatie bij ADO. De club moet immers een vergunning aanvragen voor het spelen van wedstrijden in het nieuwe seizoen, want nog voortkomt uit de ongeregeldheden rondom de play-offwedstrijd tegen Excelsior op 29 mei 2022.

Arbitrage en politie

Vink is oud-scheidsrechter, die ervaring in zowel de voetbalwereld als in veiligsheidsmanagement. Sowieso was Vink vele jaren scheidsrechter in het betaald voetbal, waar hij nationale en internationale wedstrijden floot. Ondertussen werkte Vink meer dan twintig jaar bij de politie, waar hij verschillende posities bekleedde. In zijn tijd bij de politie was de 56-jarige Vink nauw betrokken bij de voetbaleenheid van de politie. Het meest recent werkte Vink als teamleider Toezicht en Handhaving bij de provincie Zuid-Holland.