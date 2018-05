ADO-trainer Groenendijk stoort zich aan zijn eigen ploeg

Door Wietse Dijkstra Bij de ploeg die het moet hebben van zijn teamgeest, was de saamhorigheid ver te zoeken vanavond En dat kwam bij Groenendijk nog harder aan dan de ruime nederlaag. ,,We hadden er heel veel van verwacht, er veel van voorgesteld’’, baalde de ADO-trainer. ,,Dan lukt het niet, is de tegenstander effectief en dan zie ik irritaties die ik nog niet zo vaak gezien heb. Ik zie verwijten naar elkaar.’’ En dat was Groenendijk niet van zijn ploeg gewend. ,,De kracht is altijd het team. Altijd dingen samen doen. Nooit elkaar laten vallen. Ik vind dat we dat vanavond bij momenten wel hebben gedaan. Door elke foute pass negatief te begeleiden. Daar hou ik niet van. Dat heb ik ze net ook verteld.’’

Spelers bij naam en toenaam noemen deed Groenendijk niet. Dat de gewisselde Erik Falkenburg meteen na afloop woedend het stadion uitbeende, had hij naar eigen zeggen niet gezien. ,,Hij zal ongetwijfeld net als wij teleurgesteld zijn.’’



Dat ADO er na rust alles aan deed om terug te komen in de wedstrijd en met applaus van het veld ging, kon de kater bij Groenendijk niet wegnemen. ,,Natuurlijk zijn ze er voor gegaan. Ze hebben er alles aan gedaan in de tweede helft om toch die goals te maken. We hebben ook best wat kansen gehad. Maar ik ben vooral teleurgesteld in het feit dat we nooit echt het gevoel hebben gehad dat we het samen hebben gedaan.’’