ADO verliest haar Haagse gezicht: het pijnlijke vertrek van opnieuw een boegbeeld

Door Marijn Abbenhuijs



Lex Immers liep gisterochtend in een trainingspak van Benfica over het trainingscomplex van ADO Den Haag. De Haagse middenvelder was er om zijn spullen te pakken en de club definitief te verlaten. Hij nam afscheid van zijn teamgenoten en met de nodige weemoed sleepte hij een grote sporttas op wieltjes achter zich aan het terrein af.