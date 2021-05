ADO wil duel met Willem II aangrijpen om verder aan te haken in degradatiestrijd: 'Dit is de kans'

ADO leek al zo goed als gedegradeerd totdat het de afgelopen weken van Feyenoord en PEC Zwollle won. De club staat nog steeds laatste maar het verschil met het als vijftiende geklasseerde Willem II is slechts 3 punten. ,,We zijn in vorm en in de eindfase van de competitie gebeuren er vaak gekke dingen”, weet Brood. ,,Toch moeten we ons zeker niet rijk rekenen. Wel is er het besef dat dit een kans is om weer verder aan te haken.”