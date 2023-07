Adrie Poldervaart hersteld van spierziekte en gaat aan de slag in Sittard: ‘Enorm blij met het vertrouwen’

In februari moest Poldervaart zijn werkzaamheden als hoofdtrainer van De Graafschap neerleggen vanwege het syndroom Guillain-Barré, een spierziekte. Hij lag een tijd in het ziekenhuis, kwam weer thuis in Hellevoetsluis en begon aan een intensieve en lange revalidatie. ,,De klachten begonnen op 1 februari. Ik kreeg pijn aan mijn rug en mijn bil. Even later begonnen mijn handen, benen, tong en bil te tintelen", zei Poldervaart in een interview op deze website.