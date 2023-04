Adrie Poldervaart moedigt ploeg aan vanaf tribune: ‘Blij met de manier waarop revalidatie verloopt’

Column Willem van Hanegem | Pijnlijk dat Ajax Jorrel Hato bij Sparta heeft weggekaapt

Columnist Willem van Hanegem vond het verdiend dat PSV de topper tegen Ajax met 3-0 won. De Kromme is kritisch op de Amsterdammers en denkt dat het tijd is voor een grondige renovatie. ,,Bij Ajax is de bodem bereikt’’, aldus Van Hanegem, die het tevens opneemt voor Gernot Trauner.