Advocaat blij dat Feyenoord weer traint: ‘Een mondkapje? Daar gaan we wel naar toe’

Dick Advocaat zat twee maanden na zijn laatste persconferentie weer in de perszaal van Feyenoord tegenover journalisten. Inmiddels met een contract voor komend seizoen op zak. En in de wetenschap dat de coronacrisis ook in de voetbalwereld diepe sporen heeft achtergelaten.

,,Ik mis het’’ zegt Advocaat. ,,Maar iedereen mist het. Die spanning naar een wedstrijd toe, het is allemaal verdwenen. Soms denk je: waar waren we geëindigd? En de bekerfinale? De beslissing is nou eenmaal genomen. En het woordje als. Ach, met als word je geen kampioen. We trainen weer, dat is mooi. Eind mei stoppen we , dan krijgen de jongens vakantie en dan beginnen we aan een lange voorbereiding. Eerder dan normaal. Wanneer precies is afhankelijk van de beslissingen die de UEFA nog moet nemen. En we kijken wanneer de grote competities weer van start gaan.’’



Advocaat neemt niet plaats in de lange rij die boos is op Eric Gudde, directeur voetbalzaken van de KNVB. ,,Eric Gudde is een integer persoon’’, zegt Advocaat. ,,Hij heeft echt niet naar deze kwestie gekeken met het idee om clubs te bevoordelen. Maar hij heeft zeker niet de makkelijkste keuze gemaakt.’’

Advocaat ziet weinig in een ‘1.5 meter samenleving’. ,,Het leven is er om aan elkaar te zitten, om te knuffelen. Om dingen samen te vieren. Ik kom nu binnen en geef mensen een elleboog. Dan denk je: waar zijn we mee bezig. 1.5 meter afstand bewaren in het voetballen. Ik zou niet weten hoe dat moet. Een mondkapje? Daar gaan we wel naar toe in bussen, auto’s en straks vliegtuigen. En in de stadions op de tribune. Alles is anders. We gaan salaris inleveren. Als zoiets gebeurt als wat er nu gaande is, moet je meedenken. Dat vind ik logisch.’’

