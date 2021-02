Advocaat: ‘De vreugde straalde van het elftal af, dat had ik een tijd niet gezien’

Feyenoord heeft tegen Willem II de grootste overwinning in de Eredivisie onder leiding van trainer Dick Advocaat geboekt. ,,Zelfs bij een stand van 5-0 zag je dat we dreigend bleven en op zoek gingen naar de 6-0. Het was leuk om naar te kijken”, zei de 73-jarige Hagenaar.

Advocaat bekende dat hij in de eerste helft heel wat minder had genoten. ,,Gelukkig hadden de spelers dat zelf ook in de gaten. Met een beetje geluk kwamen we vlak voor rust op voorsprong. In de kleedkamer zeiden de spelers zelf: zo kunnen we niet doorgaan. En daar hadden ze helemaal gelijk in. We zijn als team wat vroeger druk gaan zetten en daar had Willem II moeite mee.” In de eerste 7 minuten van de tweede helft liep Feyenoord van 1-0 uit naar 3-0.

,,De vreugde straalde van het elftal af. Dat had ik een tijd niet gezien”, zei Advocaat, die twee weken geleden nog overwoog op te stappen na de blamage bij sc Heerenveen (3-0). ,,Er hangt weer een positieve sfeer. Deze ploeg heeft in twee wedstrijden 6 punten gepakt en acht goals gemaakt. Dat doen ze goed.” Woensdag speelt Feyenoord in de kwartfinales van het bekertoernooi weer tegen Heerenveen. ,,Hopelijk doen we het dan beter dan de vorige keer.”

Volledig scherm Een mooie begroeting tussen Dick Advocaat en zijn voormalige assistent Zeljko Petrovic voor de wedstrijd. © ANP

Tweede plaats

Aanvoerder Steven Berghuis beaamde dat het gesprek in de kleedkamer de sleutel was naar de overwinning. ,,We hebben toen afgesproken dat er meer wisselwerking tussen de spits en het middenveld moest komen, waar we het eerder vooral via de flanken zochten.”

,,Ik de tweede helft merkte je dat we meteen veel gevaarlijker waren. Dan zie je ook iedereen lachen en plezier hebben. Het was ook fijn om het goede gevoel weer te krijgen, na twee weken zonder voetbal. De weg naar de tweede plaats ligt gewoon nog open en ook de beker wordt belangrijk.”

Feyenoord neemt het woensdag in de halve finale van de KNVB-beker op tegen sc Heerenveen. De wedstrijd werd deze week afgelast omdat het veld in het Abe Lenstra Stadion door het winterweer onbespeelbaar was geworden.

Volledig scherm Steven Berghuis benutte een strafschop voor Feyenoord. © Pro Shots / Kay int Veen