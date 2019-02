Advocaat: Die negatieve teneur rond mij irriteert mij mateloos

Advocaat sprak oriënterend met de clubleiding van de Rotterdammers over de vacature van hoofdtrainer. De 71-jarige coach hoefde alleen nog maar ‘ja’ te zeggen, maar hij belde via zijn zaakwaarnemer Rob Jansen af. ,,Het irriteert me mateloos dat er zo’n negatieve teneur is rond mij. Daar heb ik geen zin’’, reageerde Advocaat, die een geagiteerde indruk maakte op de persconferentie. ,,Feyenoord is een grote club, maar ook een ontzettend moeilijke club. Er moet ontzettend veel gebeuren, dat weet ook iedereen. Daar moet je je lekker bij voelen. Het is een momentopname, maar ik zit op dit moment niet goed in mijn vel. Dan irriteert me alles’’, aldus Advocaat, die stelde dat hij ‘normaal gesproken’ wel klaar is als trainer in Nederland. Als eindverantwoordelijke bij FC Utrecht zit hij in een moeilijke fase. Hij verloor vijf keer op een rij.

,,Als ik aan iets begin, en ik voel niet de steun van iedereen… Intern heb ik de steun gevoeld die ik ook drie jaar geleden voelde met Van Bronckhorst. Ik weet ook wat er allemaal speelt intern. Ik weet niet of het verstandig is om dat allemaal op mijn hals te halen. De supporters gingen ook in opstand komen. Dat vind ik allemaal niet geweldig.’’ ,,Als Feyenoord in december was gekomen, dan had ik misschien gezegd: ik doe het. Ik voel me niet kwetsbaar, ik zit alleen niet in een goede stemming. Ik heb nu geen goed gevoel.’’

Duel met PSV

Uiteraard ging Advocaat ook in op het duel met PSV. Achter de namen van Jean-Christophe Bahebeck en Timo Letschert staan vraagtekens. Het tweetal kampt met fysieke klachten. Bahebeck scoorde afgelopen zondag in de verloren wedstrijd tegen PEC Zwolle (4-3) zijn eerste treffer in Utrechtse dienst. Hij kampte vorig jaar al lange tijd met een blessure.



FC Utrecht verloor vijf duels op een rij, maar weigert te spreken van een crisis in de Domstad. De Utrechters zakten door de negatieve reeks van plaats vier naar plaats zes. ,,Ik heb er geen verklaring voor. We verliezen vijf wedstrijden achter elkaar, maar daarvan kunnen we er gewoon drie verliezen, tegen Feyenoord, Ajax en AZ. Maar dan gelijk roepen dat er hier een crisis is. Dat is er hier niet hoor, ook niet in de groep.’’



,,Het is natuurlijk wel zo dat de stemming anders is bij nederlagen dan bij overwinningen. Dat is bij iedere club, en bij ons ook. De spelers die niet spelen, gaan zich nadrukkelijker roeren. Maar aan het einde van het seizoen staan we gewoon op de plek waar we horen te staan.’’



Advocaat kan tegen PSV sowieso geen beroep doen op de geschorsten Urby Emanuelson en Riechedly Bazoer en de geblesseerden Simon Makienok en Cyriel Dessers (beiden knie).