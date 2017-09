Advocaat: Gullit zou een uitstekende opvolger zijn

Mocht Gullit de nieuwe bondscoach worden, moet hij er volgens Advocaat in elk geval rekening mee houden dat hij de nieuwe kop-van-jut in Nederland wordt. ,,Drie keer in mijn carrière heb ik ervoor gekozen de nationale kop-van-jut te worden. Om onduidelijke redenen kan ik geen nee zeggen tegen Oranje, want eerder liet ik aanbiedingen om trainer te worden van Real Madrid en Feyenoord lopen om bij de bond aan de slag te gaan. Onlangs ook weer. Ik wilde het doen, terwijl ik toch wist wat me te wachten stond: bakken kritiek. In dit land kan je beter geen minister-president worden en geen bondscoach, dan kom je gegarandeerd aan de beurt. Ik ben niet feilloos, tuurlijk maak ik fouten."



Over de aankomende wedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden: ,,Als we het WK halen, hebben we het goed gedaan, zo niet, heb ik gefaald. Alleen dan heb ik wél mijn nek uitgestoken. Louis van Gaal had het ook kunnen doen, hè, maar die wilde niet."