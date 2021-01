Advocaat hekelt kritiek na tripjes van Zuid-Amerikanen: ‘Calimerogedrag’

Pratto kan niet wachten op Ajax-uit: ‘Ik ben een vurige speler op het veld’

4 januari Lucas Pratto is fit en wil zondag in de derby tegen Sparta al debuteren voor Feyenoord. De 32-jarige Argentijn denkt in Rotterdam zijn bijnaam ‘de Beer’ snel eer aan te kunnen doen. ,,De wedstrijd tegen Ajax, op 17 januari, zit al in mijn hoofd.’’