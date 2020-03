Advocaat hervat morgen training en bekijkt het van dag tot dag

De trainer van de nummer drie van de eredivisie laat zich dagelijks adviseren door clubarts Casper van Eijck. Die gaf bijvoorbeeld aan dat activiteiten in kleine groepjes minder risico opleveren dan werken met een grote groep. Advocaat overlegt ook intensief met fysieke trainer Rick Cost. ,,Omdat het nu niet in te schatten is wanneer we weer moeten spelen’’, zegt hij. ,,We trainen gewoon door, maar spelers weten natuurlijk ook dat er geen wedstrijden op het programma staan. We bekijken de situatie van dag tot dag, maar we gaan nu uit van de berichten dat we begin april misschien weer aan de bak moeten. Daar passen we onze intensiteit van de trainingen op aan.’’