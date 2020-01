Advocaat: Ik zie Bozenik wel verschijnen als het zover komt

Edgar Ié is nagenoeg fit, net als Rick Karsdorp. Alleen waren de verdedigers er lang uit en is het afwachten hoe ze zich in wedstrijden houden. ,,Dinsdag speelt het tweede elftal, maar dan bekeren wij tegen Fortuna dus is de vraag wat ik doe. Maar die jongens missen ritme.’’

Ridgeciano Haps deed op het trainingsveld veel me, maar nog niet lang niet alles. Advocaat zag ook dat het tegen Fortuna Sittard moeizaam liep afgelopen week. ,,Maar kijk naar vrijwel alle andere clubs. Niemand wint zomaar even wedstrijden. Wij moeten echt niet denken dat we zomaar even van Fortuna Sittard uit winnen. Zo staan we er niet voor. Of nog niet. En Heracles uit wordt ook gewoon een moeilijke wedstrijd. In de Kuip was het 1-1, dat zegt eigenlijk voldoende. We krijgen gewoon een lastige avond.’’