Advocaat laat zien dat er maar één de baas is bij Feyenoord

Door Mikos Gouka



Dat Dick Advocaat geprikkeld kan reageren, zal niemand verbazen. Ook nu Feyenoord de interlandbreak is ingegaan als koploper in de eredivisie, kan dat zomaar gebeuren. Na alle issues van de laatste weken werd er hier en daar de conclusie getrokken dat Advocaat de touwtjes weer stevig in handen heeft genomen. Maar de 73-jarige Hagenaar vindt dat dus ‘complete onzin’. Hij had die touwtjes namelijk al lang in handen. Precies vanaf het moment dat hij elf maanden geleden Feyenoord onder zijn hoede nam.