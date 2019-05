Advocaat niet bezig met afscheid en favorietenrol FC Utrecht

,,Zegt de trainer van Heracles (de tegenstander van morgenavond, red.) dat wij favoriet zijn? Nou, dat lijkt me niet. Misschien zegt hij dat omdat we twee keer met ruime cijfers van ze hebben gewonnen. Maar over het algemeen is Vitesse natuurlijk dé club die zich via de play-offs moet plaatsen voor Europees voetbal.” Vitesse speelt in de andere halve finale tegen FC Groningen. ,,Zij hebben een veel hogere begroting dan wij”, aldus Advocaat.

Janssen

Tegen Heracles kan Advocaat morgenavond in Almelo niet beschikken over zijn aanvoerder Willem Janssen die de laatste tijd nogal op dreef is. Janssen dankt zijn schorsing aan de play-offs van vorig jaar. ,,Belachelijk”, vindt Advocaat. ,,Laat hem dan die schorsing aan het begin van het seizoen uitzitten. Dit is toch gek? Janssen geldt in Nederland als dé koning van de play-offs, Hij speelde 25 wedstrijden. Ruim meer dan achtervolgers Sander Boschker en Wout Brama (beiden FC Twente).

Aan de laatste play-offs waar Advocaat aan meedeed bewaart de oefenmeester minder goede herinneringen. Met Sparta degradeerde hij vorig seizoen na een tweestrijd met FC Emmen. Dat duel deed hem vanmiddag op sportpark Zoudenbalch niettemin weer in woede ontsteken. ,,Dat kwam mede door de VAR toen. Alleen al daarom is het belachelijk dat Dick van Egmond nu beweert dat die hele VAR zo’n groot succes is.” Die wedstrijden tegen Emmen waren destijds wedstrijden op leven en dood. Advocaat noemt de tweestrijd die Utrecht nu gaat uitvechten ‘gewoon een soort Europacup.’ ,,Als we daar met een kleine nederlaag weggaan, is er nog voldoende ruimte om dat te herstellen in de thuiswedstrijd. Dan zal het in Galgenwaard wel helemaal vol zitten. Dat is het mooie aan dit soort wedstrijden.”



Aan eventuele sentimenten rond zijn mogelijk laatste wedstrijden op de Nederlandse velden denkt Advocaat allerminst. ,,Dat vind ik helemaal niet zo bijzonder. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Wat ik vind is dat het begin hier bij Utrecht heel lastig was en dat we na zeven wedstrijden iets van zes punten hadden. We zijn daar goed van teruggekomen denk ik. Met de vijfde plaats hebben we het seizoen goed afgesloten. Nu kunnen we het nog mooier maken.”