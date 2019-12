Advocaat prijst Feyenoord-defensie: ‘Centrale duo speelde echt geweldig’

Scoren was in Arnhem een probleem, maar verdedigend kwam Feyenoord bij Vitesse (0-0) weinig in de problemen. ,,Het centrale duo speelde echt geweldig’’, gaf trainer Dick Advocaat na afloop complimenten aan Eric Botteghin en Marcos Senesi.

Hoewel het voor de neutrale toeschouwer geen geweldige wedstrijd was, toonde Advocaat zich niet ontevreden. ,,Ik heb me uitstekend vermaakt’’, sprak de Hagenaar bij FOX Sports. ,,Behalve de eerste helft, waarin we Vitesse te veel ruimte gaven. Maar de tweede helft vond ik dat we gedomineerd hebben en genoeg kansen hebben gecreëerd. Ik vond het als trainer van Feyenoord een aardige wedstrijd.’’

Ook Steven Berghuis zag dat Feyenoord tot het laatste moment bleef jagen op de winst. ,,We zagen er fit uit’’, sprak de aanvoerder van de Rotterdammers. ,,Dat is wel een stap die we hebben gezet. Tot het laatste moment had ik het gevoel dat we de goal nog gingen maken. De kansen daarvoor kregen we ook.’’

Volledig scherm Marcos Senesi (l) en Eric Botteghin in duel met Tim Matavz. © ANP Sport

,,Ze waren kapot bij Vitesse in de tweede helft’’, had ook Advocaat gezien. ,,Dat is een pluspunt omdat het elftal nu al drie, vier keer in dezelfde samenstelling gespeeld heeft.’’