Advocaat sprak niet met Berghuis over rode kaart: ‘Hij weet zelf wel wat hij verkeerd heeft gedaan’

,,We zitten niet meer in de beker en niet meer in de Europa League. Uit die toernooien kun je geknikkerd worden, maar het ging mij tegen Heerenveen meer om de manier waarop. Het heeft weinig zin daar heel lang bij stil te staan. We krijgen nu drie bepalende wedstrijden voor de rest van het seizoen”, aldus Advocaat, die zondag met Feyenoord op bezoek gaat bij FC Twente. ,,We moeten nu voor de tweede plek gaan. Ik weet dat jullie als journalisten elke keer een verhaal moeten maken, maar uiteindelijk komt het ware verhaal pas na de laatste wedstrijd.”



Aanvoerder Steven Berghuis speelde een negatieve hoofdrol tegen Heerenveen door bij een voorsprong 1-3 tegen zijn tweede gele kaart aan te lopen. Advocaat sprak daarna niet meer apart met de aanvaller. ,,Deze speler is zo met zichzelf en het elftal bezig. Zo bezig om alles goed te doen. Berghuis is een winnaar. Hij weet zelf wel wat hij verkeerd heeft gedaan. Moet ik dan ook na iedere wedstrijd dat hij bepalend is geweest, zeggen dat hij het goed heeft gedaan?”, zei Advocaat, die nog eens zei dat de nederlaag wat hem betreft totaal onnodig was. “Als je kijkt naar de persoonlijke fouten, dan schrik je wel. We hebben van onszelf verloren, niet van Heerenveen.”