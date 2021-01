Advocaat trots: 'Na de openingsgoal waren we de dominante partij’

samenvatting Dumfries na spektakel­stuk tegen Sparta: ‘Tuurlijk had ik graag willen beginnen’

16 januari PSV is zaterdag op bezoek bij Sparta met de schrik vrijgekomen. Op een besneeuwd Kasteel knokten de Eindhovenaren zich terug van een achterstand, waarna de zege in de slotfase nog bijna uit handen werd gegeven: 3-5. Toch was aanvoerder Denzel Dumfries na afloop tevreden. ,,Uiteindelijk was dit wel een verdiende overwinning”, aldus Dumfries.