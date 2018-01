Advocaat verslaat met Sparta Kaiserslautern in oefenduel

De Koning belooft meer doelpunten bij RKC Waalwijk

18:19 Het had niet veel gescheeld of Hans de Koning was een eigen bedrijf in de meubelbranche begonnen. De plannen lagen al klaar toen algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC vorige week plots aan de telefoon hing. Of de oud-doelman van AZ en FC Twente niet liever de nieuwe trainer van RKC wilde worden? Vrijdagavond begint De Koning met RKC tegen Jong AZ aan de tweede seizoenshelft.