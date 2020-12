Advocaat vertrekt na dit seizoen bij Feyenoord en stopt als clubcoach: ‘Deze keer echt’

Advocaat staat sinds oktober 2019 aan het roer bij Feyenoord, waar hij de ontslagen Jaap Stam opvolgde. De ervaren trainer is bezig aan een sterke reeks met de Rotterdammers. Feyenoord is onder Advocaat namelijk al 24 competitieduels ongeslagen en bezet in de eredivisie de vierde plek. In de Europa League zijn er nog volop kansen om de knock-outfase te bereiken.

,,Zeker als een aantal geblesseerden terugkeert, kunnen we er nog een heel goed seizoen van maken‘’, zegt Advocaat, die dit seizoen mede door het coronavirus veel spelers in de lappenmand heeft. ,,Daar zal ik alles aan doen, maar daarna is het mooi geweest.‘’

,,Ik weet dat ik dat eerder heb gezegd‘’, voegt de Hagenaar daaraan toe. ,,Maar deze keer mogen jullie me er aan houden: de komende maanden zijn echt mijn laatste als clubtrainer. Na een lange en prachtige loopbaan is Feyenoord een schitterende club om straks bij af te sluiten. Hopelijk - en ik geloof daar in - kunnen we voor het zo ver is nog mooie dingen laten zien.‘’