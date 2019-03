Advocaat weet waarom Berghuis ontbreekt: ‘Er is iets gebeurd’

,,Ja, ik ben fan van Berghuis. Dat hij niet speelt, vind ik dan ook niet zo erg”, aldus Advocaat voor camera van Fox Sports. ,,Ik weet niet precies wat er gebeurd is, maar er is natuurlijk iets gebeurd. Of ik weet wat? Ja dat weet ik, maar ik zeg het niet.”



Van Bronckhorst wekte de indruk dat Berghuis is gepasseerd om tactische redenen. ,,Hij begint inderdaad op de bank. Dat is het moeilijkste van het trainersvak; spelers teleurstellen. Meerdere jongens weten hoe dat voelt. Nico (Jorgensen, red.) is vaak teleurgesteld en nu heb ik voor gekozen voor deze elf. Vervelend voor Steven, maar soms vallen de keuzes op anderen. Jens Toornstra maakt bijvoorbeeld veel meters voor ons.”