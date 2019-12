Advocaat won maar één keer van PSV, Ajax bezig aan imposante uitreeks

SC Heerenveen – Willem II, vrijdag (20.00 uur)

Willem II is de revelatie van het eredivisieseizoen. Omgerekend naar drie punten voor een zege pakten de Tilburgers alleen in 1961 (56 punten) en 1999 (70 punten) meer eredivisiepunten in een kalenderjaar dan in 2019 (54 punten). De uitwedstrijd tegen Heerenveen zal echter een flink karwei worden voor het team van coach Adrie Koster. De Friezen wonnen de laatste vijf eredivisieduels met Willem II, bleef dit kalenderjaar in vijftien thuisduels ongeslagen en spits Jens Odgaard kan de eerste Heerenveen-speler worden die in vier opeenvolgende wedstrijden scoort na Arbër Zeneli in 2016.

Volledig scherm Verwachte opstelling Willem II. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Heerenveen. © AD

ADO Den Haag – FC Groningen, zaterdag (18.30 uur)

ADO Den Haag heeft de laatste vijf thuisduels in de eredivisie niet gewonnen (drie keer gelijk, twee keer verloren). De laatste keer dat de ploeg zes achtereenvolgende eredivisiewedstrijden niet won, was in 2015. De ploeg van interim-coach Dirk Heesen zal misschien wel de hoop vestigen op Dion Malone. De verdediger scoorde zes keer voor ADO in de eredivisie: drie daarvan in een thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Voor Sergio Padt is het duel een bijzondere: zijn 185ste in de eredivisie voor FC Groningen. Daarmee evenaart hij Kurt Elshot en de doelman komt daarmee in de toptien van spelers met de meeste eredivisieduels voor FC Groningen.

Volledig scherm Verwachte opstelling ADO Den Haag. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling FC Groningen. © AD

Fortuna Sittard – RKC Waalwijk, zaterdag (19.45 uur)

Fortuna Sittard kan historie schrijven in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. De ploeg van coach Sjors Ultee kan het vijfde thuisduel op rij winnen: een evenaring van het clubrecord (in 1984 en 1999 werd ook vijf keer op rij een thuiswedstrijd gewonnen). Amadou Ciss had een groot aandeel in de thuisoverwinningen: hij was trefzeker in zijn laatste drie thuisduels in de competitie, slechts drie Fortuna Sittard-spelers scoorden ooit in vier opeenvolgende thuisduels in de eredivisie: Arthur Hoyer in 1984 (4), John Linford in 1985 (5) en Sigi Lens in 1987 (ook 4).

Volledig scherm Verwachte opstelling RKC Waalwijk © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Fortuna Sittard © AD

VVV – PEC Zwolle, zaterdag (19.45 uur)

VVV boekte in de eerste drie eredivisieduels onder Jay Driessen twee overwinningen, even veel als in de twaalf eredivisieduels onder Robert Maaskant daarvoor. PEC Zwolle daarentegen verloor dit seizoen zeven van de acht uitduels die het speelde en won alleen op bezoek bij FC Emmen (1-3); vorig jaar leden de Blauwvingers hun zevende en achtste uitnederlaag van het seizoen pas in april.

Volledig scherm Verwachte opstelling PEC Zwolle. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling VVV. © AD

FC Twente – Vitesse, zaterdag (20.45 uur)

Vitesse wist geen van de laatste zes eredivisieduels te winnen (één gelijk, vijf verloren) en kan voor het eerst sinds oktober-december 2014 in zeven opeenvolgende competitiewedstrijden zonder zege blijven. Scoren zou ub elk geval moeten lukken. FC Twente wist dit eredivisieseizoen nog geen enkele clean sheet te behalen in eigen huis, alleen PEC Zwolle slaagde hier ook nog niet in.

Volledig scherm Verwachte opstelling Vitesse © AD Volledig scherm Verwachte opstelling FC Twente © AD

FC Emmen – Sparta Rotterdam, zondag (12.15 uur)

FC Emmen won sinds de promotie naar de eredivisie nog geen enkel competitieduel met een promovendus (drie keer gelijk, drie keer verloren), van de laatste vier eindigden er drie in een nederlaag. De thuisvorm van de ploeg van coach Dick Lukkien is echter uitstekend. FC Emmen is in eigen huis al vijf competitieduels ongeslagen (drie keer winst, twee keer gelijk), de beste reeks sinds de promotie naar de eredivisie.

Volledig scherm Verwachte opstelling Sparta Rotterdam © AD Volledig scherm Verwachte opstelling FC Emmen © AD

Feyenoord – PSV, zondag (14.30 uur)

Feyenoord won dit decennium zeven van de negen thuisduels in de competitie met PSV (twee keer verloren), tegen slechts drie teams boekten de Rotterdammers in deze periode meer eredivisiezeges in eigen huis (8 tegen Heracles, Vitesse en Groningen). Het is voor de Rotterdammers te hopen dat Nicolai Jørgensen weer mee kan doen. De Deen maakte twee van de laatste drie goals van Feyenoord tegen PSV en kan de vierde Feyenoord-speler deze eeuw worden met drie treffers tegen de Eindhovenaren, na Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt en Graziano Pellè. Coach Dick Advocaat heeft echter geen beste balans tegen PSV: hij won slechts één van de elf eredivisie-ontmoetingen met PSV als trainer (twee keer gelijk, acht keer verloren): op 2 november 1988 versloeg hij de Eindhovenaren in dienst van Haarlem met 2-0.

Volledig scherm Verwachte opstelling PSV © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Feyenoord © AD

AZ – Ajax, zondag (16.45 uur)

Alleen PSV (10), FC Utrecht (10) en Vitesse (8) wonnen deze eeuw meer thuisduels met Ajax in de eredivisie dan AZ (7), dat tevens de laatste thuis-ontmoeting met de Amsterdammers won (1-0). AZ en Ajax treffen elkaar voor de vierde keer in de eredivisiehistorie als nummers één en twee van de competitie; de laatste keer dat dit gebeurde was op 1 november 2003, toen koploper Ajax thuis met 3-2 te sterk was voor AZ, dat hoopt een historische uitreeks van Ajax te beëindigen. Ajax is voor de tweede keer ooit in minstens negentien uitduels op rij in alle competities ongeslagen (veertien zeges, vijf keer gelijk – eerder 34 uitduels op rij in 1995); de laatste keer dat de hoofdstedelingen een uitduel verloren was in Alkmaar, op bezoek bij AZ (17 maart 2019).

Volledig scherm Verwachte opstelling Ajax © AD Volledig scherm Verwachte opstelling AZ © AD

Heracles Almelo – FC Utrecht, zondag (16.45 uur)

Heracles verloor vorig seizoen zowel de thuis- als uitontmoeting in de eredivisie met FC Utrecht. De 1-5 nederlaag van vorig seizoen was de grootste ooit voor de Almelose club tegen Utrecht in de competitie. Het is zaak om niet te laat in te schakelen bij dit duel. In elk van de laatste drie eredivisie-ontmoetingen tussen Heracles en FC Utrecht werd er binnen de eerste tien minuten van het duel gescoord (4 treffers in totaal). Topscorer Cyriel Dessers speelt tegen zijn oude club. Dessers kwam in 1729 speelminuten voor FC Utrecht tot twaalf eredivisiegoals en was gemiddeld gezien dus elke 145 minuten trefzeker voor de Domstedelingen, in dienst van Heracles vindt Dessers gemiddeld elke 131 eredivisieminuten het net (11 goals in 1439 minuten).