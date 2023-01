Afbreukrisico voor Heitinga? ‘Hij moet niet aarzelen want hij komt hier veel wijzer uit’

Danny Makkelie fluit kraker in de Kuip tussen Feyenoord en PSV

Danny Makkelie is door de KNVB aangewezen om de eredivisiewedstrijd tussen Feyenoord en PSV te fluiten. De scheidsrechter floot eerder dit seizoen de topper tussen Ajax en PSV (1-2), en kwam twee keer in actie op het WK in Qatar.

30 januari