AFC pakt met groot machtsvertoon eerste amateurtitel uit historie

AFC pakte daarmee voor het eerst in zijn geschiedenis - club werd opgericht op 18 januari 1895 - de algehele landstitel. Die strijd ziet er vanwege de invoering in de Tweede Divisie in 2016 ietwat anders uit, maar wordt in de volksmond wel nog zo genoemd. Bovendien is er nog altijd geen promotie-degradatieregeling tussen de Eerste én Tweede Divisie. Die werd tot nader order in 2018 met minimaal twee seizoen opgeschort door de KNVB.



De titel voor de ploeg van oud-prof Ulrich Landvreugd (Ajax, Cambuur, Ipswich Town) kwam vandaag nauwelijks in gevaar. Scheveningen, nog altijd niet helemaal veilig, beet alleen in de slotfase van de eerste helft van zich af, waarbij AFC-doelman Patrick Zonneveld zich een aantal keren onderscheidde. De Amsterdammers leidden toe al met 1-0 door een goal van Melvin Grootfaam. In de tweede helft verdubbelde Kenny Teijsse de marge door een strafschop te verzilveren en schoot én kopte topscorer Raily Ignacio met zijn 22ste, 23ste én 24ste doelpunt van het seizoen AFC naar de clubprimeur.