Afellay pakt rood bij basisrentree en mist Ajax

De aanvoerder van de Eindhovenaren maakte vandaag in het duel met FC Twente na tien jaar zijn rentree in de basis van PSV. Afellay keerde afgelopen zomer terug naar PSV, maar kwam tot vandaag niet verder dan twee invalbeurten.



Volgende week zondag wordt in Amsterdam het duel tussen Ajax en PSV gespeeld. In de Johan Cruijff Arena wordt om 16.45 uur afgetrapt. Ajax staat momenteel bovenaan in de eredivisie met 47 punten. PSV heeft momenteel 35 punten, maar het duel met FC Twente is nog niet afgelopen.