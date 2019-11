Affaire Van Basten: ‘Je hoofd ligt in deze tijd sneller op het hakblok’

Door Daniël Dwarswaard



Marco van Basten was in een melige bui en maakte een domme, ongepaste grap. Zijn microfoontje stond per ongeluk nog aan en hup: een rel was geboren. In de zaterdaguitzending van FOX Sports riep de voormalige topspeler de nazigroet Sieg Heil op televisie toen Hans Kraay jr. de Duitse Heracles-trainer Frank Wormuth interviewde. Vooral om de vragensteller van dienst op de hak te nemen vanwege zijn slechte Duits. Na massale ophef gingen sportzender FOX en Van Basten door het stof.