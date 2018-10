Afjagen, counteren of Mourinho kopiëren

Door Mikos Gouka



A.

Hoog druk zetten

De naam Fred Rutten viel deze week vaak in de Kuip. Hij liet Feye­noord als trainer in 2014 en begin 2015 vol druk zetten op de defensie van Ajax. Het waren de zeldzame keren dat Feyenoord beter was dan Ajax, qua veldspel. In de Kuip waren de Rotterdammers erg sterk, maar Ajax won met 0-1. In de Arena liet Feyenoord ook een mooie kans liggen om eens te winnen van de rivaal: 0-0.



Dat fanatieke afjagen, zoals bijvoorbeeld Benfica dat deed deze week tegen Ajax. Zou Feyenoord dat nu nog altijd kunnen? Of voetbalt het huidige Ajax daar simpelweg soepel onderuit, via Lasse Schöne en vooral Frenkie de Jong?